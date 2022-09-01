Школьницы из Коми приняли участие в программе «Грамотеи»

Фото: vk.com/mi_gramotei

Школьницы из Усинска приняли участие в телевизионной интеллектуальной программе «Грамотеи». Об этом сообщается на странице передачи в социальной сети «ВКонтакте».

В программе приняли участие три ученицы школы №4 Усинска. Им противостояла команда воронежской гимназии №9. Выпуск передачи выйдет в субботу, 3 сентября, на телеканале «Культура». Он начнется в 9.45. Ведущий программы – Александр Пряников.

«Грамотеи» – интеллектуально-развлекательная программа, в которой две команды старшеклассников в игровой форме соревнуются в знании русского языка.

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