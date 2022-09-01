В жилом доме рухнувший потолок едва не задавил семилетнюю девочку из Сыктывкара

Фото: Анастасия ПОМЫСОВА

Семилетняя девочка из Сыктывкара чуть не осталась под завалами рухнувшего потолка. Все произошло в доме №52 по улице Оплеснина. Здание было построено еще в прошлом веке, в 1962 году, и было признано аварийным. Однако жильцы не спешили покидать свои квартиры, пока в августе не начались сильные дожди. Из-за непогоды и не выдержал потолок.

Как сообщает интернет-портал «Мой Сыктывкар» со ссылкой на маму девочки Анастасию, управляющая компания не спешит решать вопрос с обрушившимся потолком, а пока им пришлось натянуть брезент, чтобы с крыши не капало.

- Звонили в управляющую компанию, не дозвонились. Поехала на следующий день писать заявление. Работники УК пришли, посмотрели, составили акт: нужно крышу менять. На сайте администрации нашли информацию, что в 2018 году был капитальный ремонт крыши. Полагаю, что это только на бумаге, потому что не может потолок обвалиться после капитального ремонта. Мы написали в мэрию с просьбой предоставить информацию: когда все-таки был ремонт крыши. Но в ответ получили лишь бумагу о том, что дом аварийный, - рассказывает Анастасия.

По настоящее время УК тоже не реагирует на проблему. Тем более, по словам сыктывкарки, на днях дом получит новую управляющую компанию, которая однако не жаждет брать дом в управление. Поэтому вопрос с бездействующими «управляйками» остается по-прежнему туманным. Однако горожанка не собирается сидеть, сложа руки.

- Мы с сыном залезли на чердак, натянули брезент над дырой, чтобы спасись от ливней. Дом по идее крепкий, хороший. Но возраст здания о себе дает знать. У соседей, к примеру, затапливает туалет. На крыше очень много дыр. В коридоре сейчас течет. И наш брезент - это временная защита, - отмечает горожанка.

В администрации города Анастасии ответили, что расселение горожан планируется лишь после 2025 года, пока им могу предоставить маневренное жилье.

- Расселение жильцов и снос дома в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда планируется после 2025 года. Администрация Сыктывкара может предоставлять гражданам жилые помещения маневренного фонда для временного проживания на улице Общественной, 11 (поселок Верхняя Максаковка). Жильцы двухкомнатных квартир от предложенных жилых помещений маневренного фонда отказались. Остальные граждане по вышеуказанному вопросу в администрацию МО ГО «Сыктывкар» не обращались, - отметили в мэрии.

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