«Не могу поверить, что его нет»: в Коми скорбят по трагически погибшему Артему А.

Фото: из личного архива Артема А.

В Коми скорбят по скоропостижно ушедшему молодому мужчине из Печоры. В конце августа не стало Артема А. из Печоры. О его ранней гибели сообщили близкие в социальных сетях.

- 31 августа перестало биться сердце любимого брата, сына и друга, - написала сестра мужчины.

Смерть печорца стала шоком и неожиданностью для всех, кто его знал. Они в один голос говорят, что Артем был хорошим, добрым и светлым человеком, которому еще жить и жить. Однако судьба распорядилась иначе.

- Я не могу в это поверить. Андрей, Анжела (родители погибшего, - прим.ред.), мои вам искренние соболезнования, слова сейчас вам не помогут. Держитесь, ужасно страшно хоронить детей... Царство небесное. Какое горе, - пишет знакомая семьи Светлана.

Семья Артема не раскрывает обстоятельства его гибели, лишь говорят, что он умер, как настоящий герой. Именно таким они его и запомнят: молодым и отважным.

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