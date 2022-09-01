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Общество1 сентября 2022 10:32

В Сыктывкаре создали рабочую группу по мониторингу ситуации на Човью

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В администрации Сыктывкара создали рабочую группу по мониторингу ситуации на реке Човью. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Такое решение приняли в связи с замором рыбы. На место выезжали сыктывкарские спасатели. И.о. главы администрации Владимир Голдин поручил каждый день осматривать место происшествия. Управлению по делам ГО и ЧС дали указание собрать рыбу на береговой линии и в дальнейшем мониторить обстановку.

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