На сыктывкарских заправках цены на бензин стали резко расти

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Сильное снижение цен на топливо в Сыктывкаре быстро прекратилось, а стоимость бензина вновь стала расти. Если в июле горючее на заправках можно было найти по ценам 2019 года, то сейчас литр бензина стремительно дорожает, сообщает Комистат.

Согласно исследованию, литр АИ-92 в Сыктывкаре в начале года стоил 48,08 рублей, а уже в июле цены снизились на шесть рублей. Но разницу в стоимости быстро отыграл август.

- На 10 января 2022 года средняя стоимость бензина марки АИ-92 в Сыктывкаре составляла 48,08 рубля за литр. На 8 июля она снизилась до 42,06 рубля. С августа цены стали увеличиваться, сначала незначительно (плюс 18 копеек к 1 августа), потом — резко (на 3,4 рубля к 22 августа и еще плюс 42 копейки к 29 августа). В итоге к концу месяца литр АИ-92 стал стоить в среднем 46,06 рубля — на 9% больше, чем на начало августа, - приводит данные Комистата БНК.

Средняя стоимость бензина марки АИ-95 в начале этого года была 50,34 рубля за литр, в июле она упала до 44,62 рубля (последний раз такие цены наблюдались вообще в конце 2018 года). Но в августе стоимость одного литра выросла сразу на 4,45 рубля, или на 9,9%. На 29 августа на заправках столицы Коми средняя стоимость была 49,25 рубля.

А вот бензин марки АИ-98 по сравнению с январем 2022 года не дешевел, более того, он поступательно дорожал — средняя цена выросла с 58,57 рубля за литр до 60,61 рубля. Рост с начала года составил 3,5%, причем только за август бензин этой марки прибавил в цене на 1,6%.

Дизельное топливо практически не изменилось в цене: в январе литр в среднем стоил 54,74 рубля, сейчас — 55,1 рубля.

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