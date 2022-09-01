Названа средняя зарплата в Коми

Фото: pexels.com

В июне средняя зарплата в Коми составила 68,8 тысячи рублей. Об этом сообщает Комистат.

По сравнению с июлем прошлого года, зарплата выросла на 8,6%. За январь-июнь средний показатель составил 65 876 рублей. Он увеличился на 9,8%. Больше всего в Коми зарабатывают сотрудники нефтегазовой отрасли. Они в среднем получают 130 тысяч рублей. В отрасли научных исследований и разработок средняя зарплата составила 99 тысяч рублей. Заработок финансистов и страховщиков составил 76,7 тысячи рублей, а работников госуправления – 74,2 тысячи рублей. В сфере образования средняя зарплата составила 57,2 тысячи рублей, здравоохранения – 60,8 тысячи, культуры и спорта – 62,5 тысячи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коми вошла в топ-20 по размеру зарплат среди российских регионов