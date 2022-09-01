«Помогите Сонечке пойти»: открыт сбор на вибраплатформу для Сони Гариповой

Фото из личного архива семьи Гариповых

Подоспели новости о Соне Гариповой, которой в июне 2021 года была проведена спасительная генная терапия ЗолгенСМА. Диагноз СМА был диагностирован в январе прошлого года, её мама Татьягна Гарипова стала всеми силами бить во все колокола, писать во все инстанции, чтобы поскорее дочу обеспечили жизненно важными препаратами.

Соня выиграла в гонке за эту жизнь, просто чудесным образом она выиграла препарат в Золгенсма в лотерею. Соня очень старается, усердно занимается на тренажёрах, некоторые из которых для девочки сделал её папа. Она окрепла, научилась сидеть, а в планах малышки – побежать самой покорять новые вершины, ведь к ней вернулся шаговый рефлекс. Мы с Вами можем приблизить к цели нашу любимую всеми девочку!

Благотворительный фонд «Люди-маяки» открыл сбор средств для покупки виброплатформы «Галилео», которая так сейчас необходима Софии Гариповой.

С помощью ее наша героиня сможет вернуть то, что забирала болезнь. Самостоятельно семья Гариповых будет копить на виброплатформу очень долго, без помощи волшебников будет упущено ценное время.

Стоимость виброплатформы «Галилео» - 650 тысяч, из которых уже около 19 тысяч собрано неравнодушными людьми.

Если вы желаете помочь Сонечке, можете отправить посильную помощь по следующим реквизитам:

Сбербанк- онлайн

ИНН 9703077067

КПП 770301001

Р/с 40703 810 2 3800 0017227 в ПАО Сбербанк, г. Москва

БИК 044525225

К/счет 30101 810 4 0000 0000225

Или совершите пожертвование на сайте Фонда: ludimayaki.ru

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