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Общество1 сентября 2022 14:13

«Помогите Сонечке пойти»: открыт сбор на вибраплатформу для Сони Гариповой

Для Софии Гариповой из Коми открыт сбор средств на виброплатформу «Галилео»
Нина ЮШКОВА
Нина ЮШКОВА
Фото из личного архива семьи Гариповых

Фото из личного архива семьи Гариповых

Подоспели новости о Соне Гариповой, которой в июне 2021 года была проведена спасительная генная терапия ЗолгенСМА. Диагноз СМА был диагностирован в январе прошлого года, её мама Татьягна Гарипова стала всеми силами бить во все колокола, писать во все инстанции, чтобы поскорее дочу обеспечили жизненно важными препаратами.

Соня выиграла в гонке за эту жизнь, просто чудесным образом она выиграла препарат в Золгенсма в лотерею. Соня очень старается, усердно занимается на тренажёрах, некоторые из которых для девочки сделал её папа. Она окрепла, научилась сидеть, а в планах малышки – побежать самой покорять новые вершины, ведь к ней вернулся шаговый рефлекс. Мы с Вами можем приблизить к цели нашу любимую всеми девочку!

Благотворительный фонд «Люди-маяки» открыл сбор средств для покупки виброплатформы «Галилео», которая так сейчас необходима Софии Гариповой.

С помощью ее наша героиня сможет вернуть то, что забирала болезнь. Самостоятельно семья Гариповых будет копить на виброплатформу очень долго, без помощи волшебников будет упущено ценное время.

Стоимость виброплатформы «Галилео» - 650 тысяч, из которых уже около 19 тысяч собрано неравнодушными людьми.

Если вы желаете помочь Сонечке, можете отправить посильную помощь по следующим реквизитам:

Сбербанк- онлайн

ИНН 9703077067

КПП 770301001

Р/с 40703 810 2 3800 0017227 в ПАО Сбербанк, г. Москва

БИК 044525225

К/счет 30101 810 4 0000 0000225

Или совершите пожертвование на сайте Фонда: ludimayaki.ru

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