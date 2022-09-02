«Вывезли в лес и забили до смерти»: осужденный на пожизненный срок сыктывкарец признался в убийстве человека

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Житель Сыктывкара Михаил Леонов, пожизненно заключённый в тюрьму, признался в убийстве человека. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, мужчина рассказал, как он вместе с другом в 2001 году до смерти забил сыктывкарца, который, как ему казалось, следил за ним.

В чистосердечном признании говорилось, что Леонов заподозрил мужчину в слежке. Чтобы выяснить правду, он похитил его и вывез в лес. Все это время Леонову помогал его друг.

Там они стали выпытывать у похищенного, правда ли он осуществляет слежку, после чего сообщники нанесли потерпевшему не менее шести ударов деревянной битой, а также избили ногами. О полученных травм мужчина скончался на месте преступления.

Расследование по уголовному деле было приостановлено в 2001 году в связи с тем, что не было установлены причастные к его совершению лица.

В июне 2014 года житель Эжвинского района Сыктывкара за совершение других преступлений был осужден к пожизненному лишению свободы, а в 2017 году, уже отбывая наказание, написал явку с повинной, сообщив о совершении еще одного убийства.

За совершение данного преступления суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы. По совокупности преступлений, путем сложения назначенного наказания с наказанием по приговору Верховного суда Республики коми от 23 июня 2014 г. ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В отношении его соучастника принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с его смертью.

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