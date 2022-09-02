В Усть-Куломском районе Коми открыли школу-долгострой

Фото: пресс-служба Минобразования Коми

В селе Помоздино Усть-Куломского района открылась школа, которую должны были сдать ещё в 2021 году. Подрядчик перенёс сроки и поэтому двери учебного заведения распахнулись лишь накануне, 1 сентября.

В школе будут учиться не только юные жители Помоздино, но и ещё четырёх деревень. Для их удобства будут курсировать пять школьных автобусов. Всего школа рассчитана на 400 учеников.

В новом храме знаний оборудован пришкольный интернат, школа соответствует современным требованиям, есть все необходимое для реализации федеральных государственных образовательных стандартов. В просторных классах учтены современные стандарты, есть лаборатории, актовый и два спортивных зала, мастерские для уроков технологии, столовая с современным оборудованием, места для отдыха и полезного досуга. В школе будет работать «Точка роста» – кабинеты для углубленного изучения физики, химии, информатики и биологии.

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