«Валдай-ВПУ» полностью обеспечит потребности более 260 жителей в питьевой воде в Усадоре

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Новейшие технологии для реализации природоохранных и экологических проектов в Новой Москве, Республике Коми, Тульской и Волгоградской областях, а также других регионах России представят 13-15 сентября в МВЦ «Крокус Экспо». Это ежегодные флагманские выставки оборудования и технологий в сфере водоснабжения и водоотведения, а также обращения с отходами для ЖКХ и промышленных предприятий России.

Так, в рамках Федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» компания НПО «Экосистема» изготовила и поставила комплексную установку подготовки питьевой воды «Валдай-ВПУ» в удаленный поселок Усадор Республики Коми, что позволит полностью обеспечить потребности более 260 жителей в питьевой воде и решить давнюю проблему водоснабжения.

Центр по мембранным технологиям во Владимире, комплексная установка подготовки питьевой воды «Валдай-ВПУ» для Республики Коми – эти и другие кейсы, а также инновационные разработки для реализации проектов природоохранных и экологических проектов в регионах нашей страны представят более 300 ведущих компаний. Многие компании и их разработки активно участвуют в индустриальной жизни страны.