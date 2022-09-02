В Сыктывкаре стартовал проект для поисковиков-добровольцев «Найден. Жив!»

Фото: Лиза Алерт.

В августе в рамках проекта «Найден. Жив!» прошли два мероприятия «Вводная лекция» для поисковиков-добровольцев. Слушателями мероприятия были добровольцы и спасатели МКУ «Профессиональная аварийно-спасательная служба» Сыктывкара, сообщает Автономная некоммерческая организация «Центр поиска пропавших людей Республики Коми».

Как говорится в сообщении организации, участникам на мероприятии рассказали о проекте, направленном на обучение по поиску пропавших людей в природной среде. Участники обучающих мероприятий получат теоретические знания в области поиска пропавших людей, практические навыки использования туристического оборудования и методик поиска, применяемых при проведении поисково-спасательных работ. А после прохождения курса добровольцы смогут неоднократно применять полученные навыки при взаимодействии с органами власти и ДПСО «Лиза Алерт».

За время реализации проекта будут проведены теоретические и практические занятия.

Лекции проводятся в рамках проекта «Найден. Жив!», реализуемого за счёт грантов Главы Республики Коми на развитие гражданского общества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Плакала от счастья, когда ребята нашли пропавшего». Как устроена работа добровольцев «Лиза Алерт» (подробности)