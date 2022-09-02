За неделю в Коми подорожали колбаса и яблоки

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За период с c 23 по 29 августа в Коми подорожали колбаса и яблоки. Об этом сообщает Комистат.

Так, цены на вареную колбасу выросли на 4,7%. Яблоки подорожали на 3%, а подсолнечное масло – на 1,9%. При этом консервы для детского питания подешевели на 8,5%, а капуста – на 7,9%. Кроме того, цены на помидоры снизились на 5,9%. За неделю в Коми на 2,4% подорожали электропылесосы. Зубная паста подешевела на 2,8%. Цены на стиральный порошок уменьшились на 2,1%, а на шампунь – на 1,7%.

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