День Знаний закончился для 15-летнего подростка из Сыктывкара больницей

Фото: ГИБДД по Коми

В Сыктывкаре на больничной койке оказался 15-летний житель Эжвы. Подросток попал под колеса отечественной легковушки в День Знаний.

Как сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции, инцидент произошел 1 сентября на улице Славы. Юноша переходил дорогу, когда 25-летний молодой человек за рулем ВАЗ-21140 сбил мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе.

У пострадавшего 15-летнего подростка черепно-мозговая травма, ушиб головы. Он госпитализирован, уточнили в ГИБДД.

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