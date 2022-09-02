Экс-руководителя администрации главы Коми обвинили в отмывании денег

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Экс-руководителю администрации главы Коми Михаилу Порядину предъявили обвинение в отмывании денег, полученных преступным путем.

Как сообщалось ранее, Порядина обвиняют по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Речь идёт об украденных 85 миллионах рублей. В течение трех лет — с 2018 по 2020 — фигурант вместе с сообщниками украл и присвоил средства благотворительного фонда «Патриот». Порядин был задержан в Москве, а затем злоумышленника вернули в Сыктывкар, где городской суд принял решение о его аресте, а затем меру пресечения продлили. Порядин останется под стражей до 13 сентября включительно.

Теперь экс-чиновника обвинили в отмывании денег. В деле есть еще два фигуранта – директор фонда «Патриот» Николай Игнатьев, а также политтехнолог Максим Минеев, который работал пиарщиком экс-главы Коми Сергея Гапликова.

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