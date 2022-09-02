На трассе в Коми столкнулись легковушка и грузовик: пострадал ребенок

Фото: ГИБДД по Коми

В Сосногорске два человека пострадали в аварии с грузовиком. Как сообщили в ГИБДД республики, на 352 км трассы Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар столкнулись 282-FS и ВАЗ-21074. По предварительной версии, 41-летний водитель грузовика не предоставил преимущество легковушке и въехал в нее.

По данным Госавтоинспекции, в ДТП пострадали два человека, находившиеся в салоне отечественной легковушки: 21-летний водитель и 17-летняя девочка. У обоих травмы, не требовавшие госпитализации.

- У водителя 2001 года рождения ушиб грудной клетки, ссадина кисти, ушибленная рана подколенной области. Мужчина не был пристегнут во время движения. У пассажирки 2005 года рождения – тупая травма живота под вопросом, ушиб грудной клетки. Никого из пострадавших не стали госпитализировать, - уточнили в ГИБДД.

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