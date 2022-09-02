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Происшествия2 сентября 2022 8:54

В Коми молния сожгла дом

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В четверг, 1 сентября, в Прилузском районе молния сожгла дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 0.04. В деревне Маловыльгорт загорелся частный дом. Через 10 минут на место прибыли пожарные. К тому моменту дом был полностью охвачен огнем. Пожар удалось потушить в 6.01. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Огонь уничтожил дом на площади 100 квадратных метров. На месте происшествия работали девять человек и три единицы техники.

– Предварительная причина пожара – грозовые разряды, – говорится в сообщении.

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