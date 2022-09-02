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Общество2 сентября 2022 9:31

Путин наградил сыктывкарскую артистку

Источник:kp.ru
Фото: сайт драмтеатра

Фото: сайт драмтеатра

Артистке сыктывкарского Академического театра драмы им. В. Савина Валентине Дорофеевой объявили благодарность президента. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Дорофеева в труппе драмтеатра с 1986 года. Она является Народной и Заслуженной артисткой Республики Коми, а также лауреатом различных премий. Теперь артистку наградили за вклад в развитие российской культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

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