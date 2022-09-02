Тройка городов Коми разделили лидерство по наибольшему суточному приросту зараженных ковидом

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В Коми за последние 24 часа число зараженных выросло на 241 новый случай. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, четверть всех свежих фактов приходится на Сыктывкар: в столице Коми за сутки заболели ковидом 59 человек.

Второе место в рейтинге занимает Ухта. Там было диагностировано еще 42 случая заболевания. Тройку замыкает Усинск с 32 новыми зараженными.

- Выявлено ПЦР-тестированием 176 368 (+241) случаев заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 59 случаев, Ухте – 42, Усинске – 32. Официально подтверждено 3 206 (+1) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом, - заключили в ведомстве.

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