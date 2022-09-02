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Общество2 сентября 2022 11:19

Коми получит 13 машин скорой помощи

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Коми получит 13 новых машин скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

Председатель федерального правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении автомобилей скорой помощи между регионами. Всего на закупку потратят 6 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства.

Коми получит четыре полноприводных автомобиля, а также пять заднеприводных. Эти машины будут оснащены бензиновыми двигателями. Кроме того, республике достанутся еще заднеприводных машины. Там будут установлены дизельные двигатели. Все вышеперечисленные автомобили относятся к классу B и будут в северном исполнении. Планируется, что Коми получит эти машины до конца 2022 года.

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