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Происшествия2 сентября 2022 11:34

«Сотрудник оператора» украл у сыктывкарки миллион рублей

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Мошенник, представившийся сотрудником сотового оператора, украл у жительницы Сыктывкара 1983 года рождения около миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Педагогу из Эжвы позвонили неизвестные и представились сотрудниками оператора. Собеседники предложили женщине продлить действие сим-карты. Для этого сыктывкарку попросили назвать код, присланный ей в смс. На самом деле, получив код, мошенники сделали переадресацию всех сообщений горожанки на свои номера. Через неделю горожанка случайно обнаружила, что с ее счета пропали 976 тысяч 400 рублей. Возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут.

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