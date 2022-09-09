Посиделки друзей с девушками на квартире в Коми закончились зверством

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В отношении четырех свидетелей убийства окончены исполнительные производства о взыскании морального вреда. Трое 22-летних парней и девушка укрывали преступника и помогли ему очистить следы.

Все произошло в ту ночь, когда компания собралась в одной из квартир, сопровождая вечер алкоголем и фотографированием на балконе. В какой-то момент между жертвой и фигурантом уголовного дела произошел конфликт, который привел к тому, что осужденный ударил парня ножом в шею.

Утром свидетели протрезвели, помогли вынести тело жертвы во двор и смыть кровь в квартире. Всех преступников задержали в тот же день. Причинившему смерть назначили 10 лет колонии строгого режима и сумма в 3 млн рублей.

Подельники отделались условными сроками и компенсацией морального вреда на общую сумму 340 тысяч рублей. Эти деньги были выплачены полностью, из колонии платежи не поступали.

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