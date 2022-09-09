В Сыктывкаре отопление дали в 99% домов

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Руководитель администрации Сыктывкара Владимир Голдин сообщил о том, как идет подключение жилого фонда столицы к теплоснабжения. По его словам, отопление дали в 99% домов.

Глава мэрии отметил, что всего в городе 2173 многоквартирных дома, из них в 2158 подано тепло. В оставшихся разбираются с завоздушиванием внутридомовых коммуникаций, а для этого нужно вызывать слесарей. Муниципалитет вмешивается в процесс, если это не делают сами управляющие компании.

В числе таких домов оказалось строение на Магистральной, 9. В настоящий момент там произвели развоздушивание, планируется повторная процедура.

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