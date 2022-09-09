Крановщик из Сыктывкара за смерть рабочего получил год условно

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Жителя Сыктывкара признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, что повлекло смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми. Дело рассматривали в Усть-Куломском районном суде.

В октябре 2021 года подсудимый во время строительства котельной невнимательно управлял краном, что привело к обрушению строительных лесов, в результате чего один из работников упал на землю и погиб. Еще одному удалось спасти благодаря тому, что он ухватился за стропы.

Свою вину фигурант уголовного дела признал и возместил моральный вред родственникам погибшего. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет.

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