Известна причина пугающего изменения цвета воды на озере в Сыктывкаре

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Эксперты минприроды Коми назвали причину изменения воды на озере Выльты в Краснозатонском. По предоставленной информации, антропогенного воздействия на водоем обнаружено не было.

Сообщается, что цвет озера изменился в связи с цветением воды. Уточняется, что такое происходит каждый год и связано с разницей температуры, сообщили в БНК со ссылкой на ведомство.

Таким образом страхи местных жителей, которые посчитали, что вода отравлена, можно считать беспочвенными.

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