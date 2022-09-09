В Сыктывкаре исчезла 67-летняя Засухина Татьяна

Фото: "Лиза Алерт"

В Сыктывкаре ищут пропавшую Засухину Татьяну Ивановну 1955 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 67-летняя женщина пропала в четверг, 8 сентября. В тот день сыктывкарка ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным. Рост пропавшей – 155 сантиметров, она худощавого телосложения с седыми волосами и голубыми глазами. Женщина была одета в красную куртку. Предположительно, с собой у нее была сумка такого же цвета. Тех, кому что-либо известно о местонахождении сыктывкарки, просят звонить по телефонам: 8 (904) 101-06-25, 8 (800) 700-54-52, 112 или 02.

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