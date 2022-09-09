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Происшествия9 сентября 2022 7:11

В Коми директор задолжала своим работникам 800 тысяч рублей

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Троицко-Печорском районе директора коммерческой организации обвиняют в частичной невыплате свыше трех месяцев зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, женщина руководила ООО, которое занималось обслуживанием помещений, уборкой зданий и благоустройством ландшафта. Она два месяца выплачивала зарплату, которая были ниже МРОТ. Кроме того, три месяца женщина платила зарплату девяти сотрудникам лишь частично. В общей сложности обвиняемая не заплатила более 800 тысяч рублей. Уголовное дело планируют направить в суд.

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