Бывший сотрудник ГИБДД Коми получил три года тюрьмы

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В Инте бывший сотрудник ГИБДД выслушал приговор. Инспектора обвиняли сразу в трёх преступлениях: в получении взятки, подлоге и использовании должностных полномочий вопреки интересам службы.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми, мужчина в 2019 году поставил на учёт 562 транспортных средства без должного техосмотра. За свои услуги он получил 48 тысяч рублей.

— Приговором Интинского городского суда Республики Коми подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 242 тысяч 500 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в правоохранительных органах Российской Федерации, сроком на 4 года, с лишением специального звания «старший лейтенант полиции» с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, — сообщили в СК.

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