В ДТП с двумя иномарками в Коми пострадали четыре человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 8 сентября, в Усть-Куломском районе столкнулись Chevrolet Cruze и Datsun on-DO, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 18.40. 38-летний мужчина ехал за рулем Chevrolet со стороны Троицко-Печорска в сторону Сыктывкара. На 179-м километре водитель решил повернуть налево. Chevrolet врезался в Datsun.

В результате ДТП пострадали четыре человека, находившиеся в салоне Datsun. У 43-летней женщины-водителя диагностировали автотравму и ушиб грудной клетки. 86-летняя пассажирка получила открытую черепно-мозговую травму и переломы обеих ног. Пострадавшая впала в кому. У 62-летней женщины диагностировали вывих правого тазобедренного сустава. 36-летний пассажир получил переломы ребра справа и пальца руки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми пьяный водитель опрокинулся в кювет и попал в больницу