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Происшествия9 сентября 2022 9:08

В Сыктывкаре «Лада» врезалась в микроавтобус: пострадал один человек

Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 8 сентября, в Сыктывкаре столкнулись «Лада Гранта» и микроавтобус Peugeot Boxer, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 0.10. 22-летний молодой человек ехал за рулем «Лады» по Октябрьскому проспекту в сторону улицы Печорской. В районе дома №1 по улице Огородной легковушка врезалась в микроавтобус. В ГИБДД отметили, что авария произошла из-за несоблюдения дистанции.

В результате ДТП пострадал водитель «Лады». Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рану лба. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

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