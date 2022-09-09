Учителя из Коми стали участниками шоу «Передача знаний»

Фото из личного архива героев истории

Сосногорские учителя стали участниками нового шоу «Передача знаний» на телеканале «Россия-Культура». Педагоги сразились со сборной Пскова. Игру покажут 25 сентября в 17:40.

Капитан коми команды победитель республиканского этапа всероссийского конкурса «Учитель года», учитель русского языка Нина Евсеева поделилась своими впечатлениями от игры. По ее словам, шоу не про призы или деньги, а про заряд энергией, которой напитываешься перед началом учебного года.

- Что мне это даёт? Призы? Нет. Премию? Нет. Такое участие больше: заряжает энергией и позитивом на весь учебный год; создаёт возможность расширить круг знакомых, единомышленников; возможность научиться новому, а значит, быть интересной для моих учеников. Призываю коллег к участию в подобных мероприятиях. Не стесняйтесь, пробуйте силы, - говорит педагог.

Также в сборной команде Сосногорска оказались коллеги из её школы Людмила Урскова и Наталья Кучумова, выпускница и учитель Гимназии при главе МР «Сосногорск» Екатерина Игнатченко, а также Михаил Артюх, который до 9 класса учился в сосногорской школе №3, а сейчас учится и работает в Москве.

Во время конкурсных испытаний учителя отвечали на вопросы из различных областей знаний, выполняли лабораторные работы, участвовали в спортивных состязаниях, демонстрировали эрудицию, смекалку и ловкость.

Напомним, 4 сентября на российском телевидении стартовал цикл профессиональных игр учителей. Новая еженедельная передача – это совместный проект Минпросвещения России и телеканала «Россия-Культура», где консультировать игроков будет лично министр просвещения Сергей Кравцов.

В телевизионном конкурсе принимают участие команды из разных регионов, а их капитанами становятся финалисты всероссийского конкурса «Учитель года России - 2021».

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