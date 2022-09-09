В четырех городах Коми складывается неблагоприятная эпидобстановка из-за ковида

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В Коми число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 262 новых случая. По данным регионального Роспотребнадзора, большая часть свежих фактов заболевания приходится на Сыктывкар и Ухту.

Так, в столице Коми было диагностировано еще 79 случая заражения, в Ухте - 60. Третье место по наибольшему суточному приросту занял Усинск с 23 заболевшими.

В рейтинге также отмечена Воркута. Там положительный ПЦР-тест пришел 18 горожанам.

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