Сыктывкар закупил более 2 тысяч тонн соли для обработки дорог

Фото: телеграм-канал Республика Коми

Сыктывкар закупил более двух тысяч тонн соли для зимней обработки дорог. Об этом сообщает МКП «Дорожное хозяйство».

В этом году предприятие закупило 2 170 тонн технической соли «Галит» и 16 тысяч кубометров песка. Это намного больше, чем в прошлом году. Такие изменения связаны с тем, что протяженность дорог и улиц, находящихся на обслуживании и в оперативном управлении «Дорожного хозяйства», увеличилась. Кроме того, выросли требования к очистке дорожных покрытий от снежных масс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В районе Коми из-за плохого состояния дороги ограничили передвижение по ней