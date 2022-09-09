В Сыктывкаре вновь активизировались догхантеры

Фото: телеграмм-канал «Сыктывкар №1»

В Сыктывкаре вновь происходят убийства собак. О начале охоты на псов рассказали местные жители. По их словам, собак травят в районе Строитель догхантеры.

Так, горожане заметили умирающее в муках животное. Неравнодушные сыктывкарцы отвезли собаку к ветеринару, но спасти ее не удалось. По словам специалиста, в организме животного найдено лекарство от туберкулеза.

Горожане говорят, что умерший пёс был ухоженным и, скорее всего, у него был хозяин, который отправил своего питомца на самовыгул. Добавим, что это уже не первый случай смерти собаки в этом районе.

Ранее жители Сыктывкара сообщали о том, что трупы животных находят по всему городу. Пик активности догхантеров пришёлся на начало 2022 года.

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