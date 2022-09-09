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Жители Сыктывкара массово жалуются на нехватку места в автобусах, и в администрации отреагировали на эти сообщения. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Жители столицы Коми жалуются на недостаток автобусов на маршрутах №№18,54. Информация об это властям известна. Кроме того, имеет место несоблюдение интервалов движения. И.о. градоначальника Владимир Голдин отметил, что это сезонное явление. По его словам, такая ситуация связана с тем, что выходят на учебу школьники и студенты. Пока в администрации анализируют пассажиропоток, после чего будут приняты некие решения.

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