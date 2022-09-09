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Происшествия9 сентября 2022 14:12

Школьников Ухты и Сыктывкара эвакуировали из-за сообщений о минировании

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В пятницу, 9 сентября, ухтинских и сыктывкарских школьников эвакуировали из-за сообщений о минировании. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, в ухтинскую школу №19 поступило анонимное письмо о минировании. В связи с этим оттуда эвакуировали детей и персонал. На месте работают полицейские и сотрудники спецслужб. Они отрабатывают все угрозы и в школе, и на прилегающей территории. Кроме того, эвакуировали ряд школ в Сыктывкаре. Туда также поступили анонимные сообщения. По словам очевидцев, речь идет о школах №16 и №21.

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