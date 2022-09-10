Трагическая смерть настигла жителя Коми прямо в разгар рабочего дня

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В Усть-Куломском районе Коми осудили местного жителя за нарушение правил безопасности во время строительных работ. Действия 46-летнего подсудимого привели к смерти человека. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.

В октябре 2021 года во время строительных работ на производственной базе фигурант уголовного дела нарушил технику безопасности во время погрузочно-разгрузочных работы на высоте во время возведения стен котельной из кирпича.

В результате случившегося его коллега получил тяжелые травмы, которые привели к смерти. Суд назначил мужчине наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с испытательным сроком на три года.

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