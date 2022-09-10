Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 сентября 2022 6:00

Трагическая смерть настигла жителя Коми прямо в разгар рабочего дня

Житель Коми получил 1,5 года лишения свободы за смерть своего коллеги
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Усть-Куломском районе Коми осудили местного жителя за нарушение правил безопасности во время строительных работ. Действия 46-летнего подсудимого привели к смерти человека. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.

В октябре 2021 года во время строительных работ на производственной базе фигурант уголовного дела нарушил технику безопасности во время погрузочно-разгрузочных работы на высоте во время возведения стен котельной из кирпича.

В результате случившегося его коллега получил тяжелые травмы, которые привели к смерти. Суд назначил мужчине наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с испытательным сроком на три года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Крановщик из Сыктывкара за смерть рабочего получил год условно (подробнее)