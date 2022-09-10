Начальницу Корткеросского района Коми поймали на хищении 73 тысяч рублей и 112 пачек сигарет

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В Корткеросском районном суде признали виновной в хищении чужого имущества 39-летнюю начальницу местного отделения почтовой связи. Установлено, что она совершила преступление, использовав свое служебное положение.

Подсудимая в течение трех месяцев похитила порядка 50 тысяч рублей, также предметом ее желания стали товары на сумму 23 тысячи рублей. Так в ее квартире обнаружили 112 пустых сигаретных пачек, которая она брала из отделения почты, не оплачивая.

Подсудимая свою вину признала полностью и возместила ущерб частично. Судья принял решение лишить ее свободы условно на два года с испытательным сроком два года и шесть месяцев.

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