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Происшествия10 сентября 2022 10:00

Водитель из Сосногорска сбил на пешеходном переходе 14-летнего мальчика

Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Коми

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили об аварии, которая накануне, 9 сентября, произошла в Сосногорске. По предоставленной информации, был сбит 14-летний ребенок.

В ведомстве уточнили, что авария зарегистрировано в 19:23. Водитель автомобиля ВАЗ ехал по Лесной улице, когда наехал на мальчика.

Пешеход в тот момент переходил дорогу в специально отведенном для этого месте. Мальчик получил травмы различной тяжести.

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