Жительница Коми на страх и риск решилась вывезти маму из Харьковской области

Фото: соцсети

Невероятная история случилась на днях. Жительнице Емвы волонтеры помогли вывезти маму из Харьковской области. И всё получилось! Расскажем подробнее.

Как рассказывают добровольцы, женщина обратилась с этим вопросом за помощью к председателю комиссии Госсовета Коми по вопросам здравоохранения, физкультуры и спорта Андрею Климушеву, пояснив, что сейчас в Харькове идут интенсивные бои, а также есть проблемы с водой и светом.

По словам парламентария, женщину удалось найти благодаря работе волонтеров, на весь процесс ушло около месяца. К счастью, эвакуация завершилась благополучно. Воссоединившаяся семья, отметил Андрей Климушев, живет с 4 сентября в Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Где у ребёнка автокресло?»: Оксана Самойлова попала под гнев своих подписчиков (подробнее)