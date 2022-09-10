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Общество10 сентября 2022 12:00

Жительница Коми на страх и риск решилась вывезти маму из Харьковской области

Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Невероятная история случилась на днях. Жительнице Емвы волонтеры помогли вывезти маму из Харьковской области. И всё получилось! Расскажем подробнее.

Как рассказывают добровольцы, женщина обратилась с этим вопросом за помощью к председателю комиссии Госсовета Коми по вопросам здравоохранения, физкультуры и спорта Андрею Климушеву, пояснив, что сейчас в Харькове идут интенсивные бои, а также есть проблемы с водой и светом.

По словам парламентария, женщину удалось найти благодаря работе волонтеров, на весь процесс ушло около месяца. К счастью, эвакуация завершилась благополучно. Воссоединившаяся семья, отметил Андрей Климушев, живет с 4 сентября в Коми.

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