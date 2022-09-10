Из-за неисправного электрооборудования в пожаре в Печоре пострадали крыша и стены дома

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Спасатели МЧС сообщили о пожаре в жилом доме, который произошел накануне, 10 сентября, в Печоре в 18:37. В результате произошедшего в здании повредило огнем крышу и стену дома.

В ведомстве отметили, что пожар произошел на улице Сосновой в поселке Изъяю. На место произошедшего спасатели прибыли в течение 11 минут, возгорание ликвидировали за час работы.

В результате ЧП крыша и стена дома повредились на площади 20 кв.м. В работе задействовали четырех огнеборцев и две пожарные системы. Предварительно в качестве причины назвали неисправность электрооборудования.

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