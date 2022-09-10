Несколько инспекторов рыбохраны в Коми получили сроки за служебные подлоги

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В Ижемском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении должностных лиц отдела госконтроля, надзора и рыбохраны по Коми. Подсудимых признали виновными в превышении должностных полномочий, служебном подлоге, получении взятки за незаконные действия

Осенью 2019 года двое инспекторов не приняли мер по привлечению виновных в незаконном вылове рыбы лиц из-за того, что были знакомы с ними лично. Чтобы улучшить статистику по противодействию браконьерству, они оформляли протоколы на сторонних людей, на которых им указывали браконьеры. О том, что у невинных граждан есть ответственность, те узнавали от сотрудников полиции. Подлог вскрылся в сентябре 2019 года, когда должностные лица получили от юрлицы взятку в виде 600 литров дизельного топлива за помощь в избежание наказания за административное нарушение.

Свою вину признал только один инспектор, остальные отказались. Суд назначил одному из фигурантов дела штраф в размере 150 тыс. рублей, второму – лишение свободы на два года и шесть месяцев с испытательным сроком на два года, третьему – лишение свободы на три года и шесть месяце в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 290 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.