«Тебе бы жить и жить»: в Коми скорбят по трагически погибшему Максиму Елфимову

Фото из личного архива погибшего военнослужащего

На Украине во время боев погиб уроженец Усть-Кулома Максим Елфимов. О гибели старшего лейтенанта сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Смерть молодого бойца стала неожиданностью и шоком для его близких, которые надеялись увидеть военного живым. Дома его ждала мама, брат и любящая жена.

Максим Елфимов с детства мечтал стать военным. На странице у матери солдата в социальных сетях гордо красуются фото еще маленького Максима, где он позирует в военной форме. Сразу после школы он поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, а после служил по контракту во Пскове. По долгу службы он отправился участников спецоперации на Украину, но так и не вернулся.

Односельчане выражают соболезнования семье Елфимовых и желают им сил. Они запомнят Максима как доброго, светлого и надежного человека.

- Жить бы тебе еще и жить. Земля пусть будет пухом. Сил твоей семье пережить это, - пишут комментаторы в соцсетях.

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