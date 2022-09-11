В водах Коми погибли 13 человек

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В Коми минувшее лето стало трагичным для 13 человек, которые утонули в водоемах республики. Именно столько жителей Коми погибли в период с июня по август 2022 года.

Согласно данным МЧС, смертность от утопления снизилась за год вдвое. За аналогичный период 2021 года было зафиксировано 25 смертей.

– В регионе снизилось число происшествий на водных объектах на 54,1 процента. В этом году за летний сезон зафиксировано 17 происшествий, а за аналогичный период 2021 года – 37. Кроме того, на 48 процентов снизился показатель гибели на воде. В этот летний сезон в республике погибло 13 человек, а за аналогичный период 2021 года – 25, – цитирует данные МЧС издание «Комионлайн».

Также в ведомстве уточнили, что наибольшее число утонувших зафиксировано в Печорском, Усть-Вымском и Ижемском районах. Ни одного происшествия на воде не было в Койгородском районе.

Основными причинами гибели на водных объектах, по словам спасателей, стали купание в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения, а также одиночное купание вне мест массового отдыха и несоблюдение установленных мер безопасности.

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