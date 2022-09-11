Трехлетняя девочка пострадала в аварии с участием легковушек на трассе в Коми

Фото: ГИБДД по Коми

В Коми трехлетняя девочка получила травмы в столкновении иномарок на участке автодороги Сыктывкар Троицко-Печорск. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.

По данным ведомства, ДТП было зафиксировано накануне, 10 сентября, на 46 км выше указанной дороги. 63-летний водитель Lifan не учел дистанцию до впереди идущего Hyudai Creta и столкнулся с ним. За рулем корейской машины была 45-летняя женщина, а в салоне - трехлетний ребенок.

- В аварии пострадала маленькая пассажирка Creta. Врачи предположили у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Не госпитализирована. В момент аварии находилась на заднем пассажирском ряду в автокресле, - рассказали в Госавтоинспекции.

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