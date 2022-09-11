Когда в Коми придет бабье лето

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В Коми холодная и промозглая погода сменится на сухую и теплую. Об этом сообщили республиканские синоптики, которые спрогнозировали приход Скандинавского антициклона.

По данным метеорологов, столбик термометра начнет подниматься уже на следующей неделе. Температура воздуха прогреется до +17 градусов тепла.

— При южном ветре ночью ожидается +3...+8 градусов, днем +12...+17 градусов тепла. Только на крайнем северо-востоке — около 10 тепла. В течение недели местами пройдут короткие дожди, — уточнили синоптики.

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