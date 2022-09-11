Лидером по явке на голосовании в Коми стал Усть-Вымский район

Фото: архив "КП"

В Коми продолжается второй день выборов в органы местного самоуправления. По данным ЦИК республики, по состоянию на 10 утра явка в регионе составила 6,49%. Если переводить показатель в числовое выражение, то из 43 253 включенных в списки избирателей проголосовали всего лишь 2 807 человек.

Лидером по явке является Усть-Вымский район. Там на участки в городе Микунь пришли проголосовать 22,41% избирателей (119 из 531), а в Жешарте – 18,33% (206 из 1124).

На втором месте среди районов Прилузский, где явка составила 18,33% (384 проголосовавших из 2061).

Напомним, избирателей ждут члены участковых избирательных комиссий в Воркуте, Инте, Ухте, Печоре, Сосногорске, в Ижемском, Княжпогостском, Прилузском и Усть-Вымском районах.

В Усть-Вымском районе голосование началось 9 сентября, в других городах и районах – вчера, 10 сентября.

В целом необходимо замещение 24 мандатов депутатов представительных органов муниципальных образований.

На выборах выдвинуто 98 кандидатов, из них 25 – в порядке самовыдвижения, 73 – от шести избирательных объединений. Зарегистрировано 93 кандидата в депутаты, из них 21 – это самовыдвиженцы, 72 – представители избирательных объединений.

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