«Мы восхищаемся им»: житель Коми вырастил экзотические для климата республики ягоды

Фото: Минсельхоз Коми

Житель села Верхолузье Юрий Кислов прославился на всю республику своим урожаем. Садовод вырастил на открытом грунте дыни и арбузы. Многие спросят: «Что же в этом такого?», а мы ответим, что такой урожай редкость для сурового климата Коми.

Жители республики, любящие проводить время в саду, признаются, что тоже посадили дыни и арбузы, но только в теплицах. Да и размеры урожая намного скромнее, чем у Юрия Кислова.

Сам садовод раскрыл секрет своего успеха.

- У меня всё растет. Тут ведь как к делу подходить. Можно из мешка семян ни одного растения не вырастить, а можно с одного растения мешок семян снять, - размышляет он.

Урожай Кислова вызвал бурную реакцию в Сети и желание повторить успех.

- Второй год уже восхищаемся им. Молодец! - пишут жители Коми.

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