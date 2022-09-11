«Мы восхищаемся им»: житель Коми вырастил экзотические для климата республики ягоды

Фото: Минсельхоз Коми
Житель села Верхолузье Юрий Кислов прославился на всю республику своим урожаем. Садовод вырастил на открытом грунте дыни и арбузы. Многие спросят: «Что же в этом такого?», а мы ответим, что такой урожай редкость для сурового климата Коми.
Жители республики, любящие проводить время в саду, признаются, что тоже посадили дыни и арбузы, но только в теплицах. Да и размеры урожая намного скромнее, чем у Юрия Кислова.
Сам садовод раскрыл секрет своего успеха.
- У меня всё растет. Тут ведь как к делу подходить. Можно из мешка семян ни одного растения не вырастить, а можно с одного растения мешок семян снять, - размышляет он.
Урожай Кислова вызвал бурную реакцию в Сети и желание повторить успех.
- Второй год уже восхищаемся им. Молодец! - пишут жители Коми.
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