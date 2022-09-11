В Коми работнику кирпичного завода оторвало палец

Фото: архив "КП"
На кирпичном заводе в Ухте работнику оторвало палец. О тяжелом несчастном случае рассказали в пресс-службе Гострудинспекции Коми.
По данным ведомства, инцидент произошел 4 сентября. Мужчина получил травму во время работы за станком, когда шлифовальной машинкой для резки ему оторвало палец левой руки.
По факту произошедшего начата проверка. Инспекторам предстоит выяснить все обстоятельства и причины несчастного случая.
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