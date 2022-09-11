Как изменятся задания ЕГЭ в 2023 году

Фото: архив "КП"

Стало известно, какими будут задания на ЕГЭ в 2023 году. Как сообщили в Рособрнадзоре, изменения коснулись почти всех предметов. Так, к примеру, задания на истории будут включать 20% вопросов на тему Великой Отечественной войны. Также известно, что выпускников, сдающих историю, проверят на умение сравнивать исторические события, процессы и явления.

Абсолютно всех школьников ждут обновления в ЕГЭ по русскому языку: будут добавлены новые слова в орфоэпический словарик и паронимов. А вот ограничения на максимальный объем сочинения теперь сняты.

В базовой математике задания будут сгруппированы по тематическим блокам. В экзамене по физике кроме задач на применение законов Ньютона и законов сохранения в механике добавлены задачи по статике.

Опубликованные проекты, или, как их еще называют, демоверсии, станут основой для экзаменационных материалов в новом учебном году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Минобразования Коми прокомментировали отмену ЕГЭ из-за выхода России из Болонской системы (подробности)