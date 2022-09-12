По предварительным итогам голосования на выборах депутатов явка в Коми составила 12,63%

Фото: архив КП

По состоянию на 18:00 11 сентября в Коми явка избирателей на выборах депутатов муниципальных советов составила 12,63%. Всего, по данным Избиркома, свой голос отдали 5 467 избирателей. Лидерами по числу проголосовавших стали Прилузский, Усть-Куломский и Усть-Вымский районы.

В Усть-Куломском районе явка составила 35,39%, в Прилузском – 30,92%, в Усть-Вымском Микуне – 30,32% и в Жешарте – 29,27%.

Заместить по итогам голосования запланировано 24 мандата в Воркуте, Ухте, Инте, Сосногорске, Печоре, Усть-Куломском, Княжпоготском, Ижемском, Усть-Вымском и Прилузском районах. Всего выдвинуто 98 кандидатов.

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